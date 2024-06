Oaktree entra sempre più nel mondo Inter. Anche attraverso le operazioni all'interno delle holding lussemburghesi in precedenza di proprietà di Suning. Come riporta oggi Calcio & Finanza, infatti, le tre società Great Horizon, Grand Sunshine e Grand Tower hanno tre nuovi manager: Yan Chen, An Jiang e Gillermina Morosi sono stati sostituiti da Katherine Ralph, ìMartin Eckel e Delphine Nannan.

A loro si aggiungono anche Renato Meduri (fresco membro del CdA interista) e Flora Verrecchia, Senior Vice President Legal di Oaktree. Questi ultimi sono anche diventati dirigenti di OCM Luxembourg Sunshine, la holding da cui Grand Tower aveva incassato il prestito da 275 milioni nel maggio 2021.