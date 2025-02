Gli acquisti di Sucic e Zalewski, le cessioni di Palacios, Buchanan e Radu. Così è terminato il calciomercato invernale dell'Inter. Secondo i calcoli fatti da Calcio & Finanza, il club dovrebbe avere una spesa superiore di poco più di 3 milioni di euro. Zalewski e Sucic sono infatti costati circa 1,5 milioni a testa.

Per contro le entrate per gli addii di Radu, Palacios e Buchanan hanno portato complessivamente circa 3,9 milioni alle casse interiste (925mila per il rumeno, 555mila l'argentino e 2,3 il canadese). L'impatto positivo, facendo i conti, è di circa 800mila euro.

A questo va aggiunto l'acquisto di 14 milioni di euro di Sucic, per ora senza i bonus.

