Analizzando i documenti ufficiali dei club, Calcio e Finanza ha stilato una graduatoria degli stipendi dei dirigenti della Serie A, relativi alla stagione 2022-2023, partendo dagli amministratori. I compensi ai CdA di cinque dei primi sette club classificatisi in Serie A nella scorsa stagione sono stati complessivamente pari a 12,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 11,5 milioni. Negli ultimi otto anni, olamente la Juve mostra un trend in decrescita, anche se in mezzo ha avuto un picco importante nel 2017/18 con compensi che superavano in totale i 9 milioni di euro. Negli otto anni presi in esame, la società che ha speso di più per gli stipendi del proprio Consiglio di Amministrazione è la Juventus che in totale ha riconosciuto 27,3 milioni di euro. Poco dietro il Milan con 23,3 milioni. Seguono Napoli (20,7 milioni), Inter (9,4 milioni) e Lazio (3,8 milioni).

Stando ai soli dati ufficiali, il dirigente più pagato nel corso della stagione 2022/23 è stato il presidente della Lazio, Claudio Lotito grazie a un compenso, confermato anche durante l’ultimo Consiglio di Amministrazione biancoceleste, di 1,1 milioni di euro. Dietro di lui Lina Souloukou, la nuova CEO della Roma, e Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato della Juventus. Tra i dirigenti per cui i dati non sono ufficiali va sottolineato l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta, che ha recentemente rinnovato il suo contro come dirigente del club nerazzurro fino al 2027 e che, nel precedente accordo, secondo le indiscrezioni aveva un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro.

