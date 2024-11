Nella giornata di oggi la UEFA ha pagato i bonus (legati ai risultati) alle squadre partecipanti alla nuova Champions League. Archiviate le prime quattro partite (su otto) della fase a girone unico, da Nyon sono partiti i bonifici che hanno portato 22,4 milioni di euro complessivi nelle casse delle squadre italiane. Come si evince dai numeri raccolti da Calcio e Finanza, quella che ha incassato di più è l'Inter: le tre vittorie e un pareggio hanno permesso ai nerazzurri di percepire 7 milioni di euro.

A segure ci sono l'Atalanta (5,6 milioni per due vittorie e due pareggi), la Juventus (4,9 milioni per due vittorie, un pareggio e una sconfitta), il Milan (4,2 milioni per due vittorie e due sconfitte) e infine il Bologna (0,7 milioni per un pareggio e tre sconfitte).

