Alla vigilia dell'inizio della stagione, Calcio&Finanza ha stilato un focus sull'Inter tenendo conto del saldo e dell’impatto sul bilancio delle operazioni di mercato fino al 18 agosto. Il club nerazzurro ha perfezionato l’acquisto di 5 giocatori a titolo definitivo (Thuram Cuadrado, Bisseck, Sommer e Di Gennaro) il riscatto di Acerbi, le operazioni legate a Frattesi e Arnautovic e i prestiti di Carlos Augusto e Audero.

"Secondo le stime di Calcio e Finanza le operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo, costo dei prestiti e stipendi lordi, dovrebbero tradursi finora in maggiori costi per circa 58,4 milioni di euro", si legge sul sito specializzato.

Tra le operazioni in uscita ci sono invece 8 cessioni (Mulattieri, Colidio, Brozovic, Males, Gosens, Hoti, Onana e Lazaro), oltre al prestito di Carboni (tra quelli che impattano a bilancio), la conclusione dei contratti di Dzeko, Gagliardini, Dalbert, D’Ambrosio, Skriniar, Cordaz e Handanovic e la conclusione dei prestiti di Lukaku e Bellanova.

"Le operazioni in uscita dovrebbero avere, secondo le stime di Calcio e Finanza, un impatto positivo per circa 175 milioni di euro su bilancio 2023/24.A questa cifra ci si arriva sommando le plus/minusvalenze realizzate, l’incasso dai prestiti, il risparmio di ammortamento (nel caso dei giocatori ceduti a titolo definitivo) e il risparmio sull’ingaggio lordo per i giocatori usciti dalla rosa nerazzurra rispetto alla stagione 2022/23", si legge nel report.

Tra entrate e uscite l’impatto sul bilancio 2023/24 del calciomercato si traduce dunque in un impatto positivo per 116,6 milioni di euro circa. "Per quanto riguarda i minori costi (senza considerare quindi l’impatto positivo delle cessioni in termini di plusvalenza) si traducono in una riduzione di circa il 20% del costo della rosa (inteso come somma di ammortamenti e stipendi lordi) finora rispetto alla stagione 2022/23, in attesa di eventuali nuovi acquisti nelle ultime settimane di mercato - precisa Calcio&Finanza -.Un effetto positivo importante dal mercato, anche in chiave del rispetto dei paletti UEFA per il FPF: va tuttavia pure sottolineato che una pulizia di bilancio, nella prassi aziendale, è anche spesso prodromica a una cessione della società, tema su cui tuttavia la famiglia Zhang ha ripetutamente smentito le voci. Tornando al mercato, considerando invece il solo saldo tra entrate e uscite per quanto riguarda i cartellini (solo le operazioni a titolo definitivo), la sessione di mercato per l’Inter finora vede un saldo positivo di circa 44 milioni di euro".