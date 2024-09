La stagione dell'Inter è cominciata con il freno a mano tirato e adesso Simone Inzaghi vuole una svolta, soprattutto in campionato.

Come spiega il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro ha in mente un piano per rilanciare i campioni d'Italia: nessun dramma, ma serve sterzare il prima possibile, già dalla trasferta di Udine. Poi ci saranno Stella Rossa in Champions e Torino a San Siro prima della seconda sosta nazionali.

Non si tratta di un percorso così semplice, alla luce dell’ottimo avvio sia dei friulani sia dei granata - sottolinea il quotidiano romano -. Ma l’Inter ha già lasciato per strada punti preziosi e non può permettersi altri passi falsi. Tanto più che alla ripresa ci saranno Roma e Juventus sul cammino dei nerazzurri. L'obiettivo è quello di fare filotto e tornare a brillare prima degli scontri diretti di ottobre.