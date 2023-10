Una volta c'era la Lu-La. Adesso c'è la Thu-La. Ed è la coppia più bella del calcio europeo. Lo scrive con convinzione il Corriere dello Sport: "Tante squadre sul panorama continentale utilizzano un modulo diverso e compongono la fase offensiva in maniera differente, ma in termini di tandem quello interista non conosce eguali avendo collezionato ben 14 reti e 9 assist in questo primo scorcio di stagione. Tra le squadre di alto profilo che giocano la Champions gli unici a provare a reggere il passo sono gli attaccanti dell’Atletico Madrid, Morata e Griezmann, capaci di collezionare 12 reti senza però alcun assist. Nulla a che vedere con la coppia dell’Inter, contraddistinta anche da un profilo a dir poco futuribile visto che l’argentino e il francese non solo hanno la stessa età (entrambi classe 1997), ma sono nati ad appena 16 giorni di differenza".

Eppure non erano pochi i dubbi che accompagnavano entrambi per motivi diversi. Su Thuram non c'erano certezze considerando l'inevitabile periodo di apprendistato e il ruolo nello specifico; su Lautaro l'incognita riguardava il doversi accollare per la prima volta la responsabilità maggiore per il reparto offensivo, oltre alla fascia di capitano.

"L’intesa tra i due è stata esaltata anche dall’ex Gladbach di recente sulle pagine dell’Equipe («siamo istintivi, sentiamo il gioco l’uno dell’altro») dopo aver scalato le gerarchie interne a ritmi da record, visto che sulla carta a giugno era arrivato (da svincolato) come vice di Dzeko prima che deflagrasse il caso Lukaku. Inzaghi si augura che i due siano sempre al top della forma come accaduto fin qui, senza accusare nemmeno un minimo raffreddore. Almeno finché Sanchez e Arnautovic non diventeranno valide alternative per permettere vere e proprie rotazioni in attacco", si legge.