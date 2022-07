Dopo l'infortunio che lo aveva stoppato con la sua Slovacchia, Milan Skriniar è tornato ieri a correre sul campo. Una corsa inversamente proporzionale alla trattativa Inter-Psg per il suo eventuale trasferimento all'ombra della Torre Eiffel, fino a ieri in situazione di stallo. La possibile cessione di Presnel Kimpembe al Chelsea però potrebbe giocare un ruolo chiave e animare improvvisamente gli scenari. Logiche che l'Inter conosce bene e che mette i dirigenti di Viale della Liberazione sul chi va là, pronti ad attendere un rilancio per lo slovacco, con l'assoluta serenità di chi non ha intenzione di svendere né necessità di farlo. "Se la proposta del Paris Saint Germain non sarà ritenuta adeguata" Skriniar restarà esattamente dove si trova in questo momento: "L'affare si è trasformato in una partita a scacchi dalla quale Marotta, Ausilio e Baccin non intendono uscire sconfitti" si legge sul Corriere dello Sport che sottolinea: "Zhang ha imposto loro di chiudere il mercato con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni, ma il presidente è il primo che non vuole svendere Skriniar, soprattutto se, incassati dal suo addio 60-65 milioni (bonus compresi), ne serviranno 40 per Bremer e magari altri 15 per Milenkovic".