L'Inter scenderà al massimo a 70 milioni per Skriniar, non di più. E così il PSG deve alzare la sua offerta per strappare lo slovacco ai nerazzurri. Una strategia obbligata anche perché il centrale non chiderà mai la cessione al suo club. Lo sostiene il Corriere dello Sport, che poi aggiunge come Marotta e Ausilio abbiano confermato ai parigini la volontà di chiudere il negoziato solo con il cash, senza contropartite. L'obiettivo è incassare da Skriniar e poi portare a Milano sia Bremer che Milenkovic.



"Con il Torino l'Inter ha già messo le carte in tavola da giovedì: Bremer l'1 gennaio potrà liberarsi pagando la clausola da 15 milioni e in questo mercato non accetterà altre destinazioni (ha già rifiutato il Tottenham) - si legge -. Ecco perché Ausilio ha proposto 28-30 milioni, bonus compresi (prestito con obbligo), mentre Cairo ne chiede più di 40. Il brasiliano inizia a essere impaziente: vuole andarsene senza forzature o rotture con l'ambiente perché crede di aver già fatto un atto d'amore verso i granata rinnovando a pochi mesi dalla scadenza il contratto. Ora pretende di non essere "prigioniero". La chiave di tutto può essere Casadei, il centrocampista nerazzurro che il Torino vuole. Se Cairo accetterà di mettere la recompra (nel 2024) e lo valuterà 7-8 milioni, lo avrà. E Bremer raggiungerà Inzaghi".