Arturo Vidal ormai è sull'uscio di Appiano Gentile: su di lui ci sono forti Flamengo e Boca Juniors, con quest'ultima opzione confermata direttamente ieri anche da Battaglia, tecnico degli argentini. E in questa sessione di mercato lascerà Milano anche l'altro cileno, Alexis Sanchez. "Ancora da trovare la quadra, però, visto che l'ipotesi di una buonuscita non ha una percentuale così alta. Il sogno dell'attaccante è quello di tornare al Barcellona. La dirigenza interista ha già messo in conto di sgravarsi dell'ingaggio da oltre sette milioni di euro all'anno riconosciuto a Sanchez: qui c'è da capire se il futuro club potrà essere all'altezza di uno stipendio del genere - spiega il Corriere dello Sport -. Sulle sue tracce nel frattempo ci sono anche Siviglia e Marsiglia anche se, come detto, il fascino di un ritorno al Barcellona al momento prevale su tutto. Anche per lui l'agente Felicevich, lo stesso di Vidal, a stretto giro farà il punto della situazione con l'Inter".