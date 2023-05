André Onana è una delle certezze di quest'Inter capace di arrivare alla finale di Champions. Fa impressione la lista dei clean-sheet nella massima competizione europea. "Il portiere è stato una garanzia per il percorso europeo. Soprattutto nella seconda fase della Champions, infatti, è stato impossibile o quasi fargli gol. C’è riuscito il Benfica, addirittura 3 volte. Ma in una sola partita, quella di ritorno, e con la qualificazione già acquisita, visto che 2 di quelle 3 reti sono arrivate nel finale, con l’Inter avanti per 3-1. Il Porto e il Milan, invece, si sono trovate di fronte un muro che non ha fatto passare nulla. E lo stesso vale pure per il Benfica, nella gara di andata al Da Luz", sottolinea il Corriere dello Sport.

L'ex Ajax è diventato una colonna della squadra di Inzaghi che chiaramente non intende perderlo in estate dopo appena una sola stagione ad appiano Gentile. "Gli interessamenti di United e Chelsea, infatti, sono concreti. Recentemente, Marotta ha assicurato che la volontà è di andare avanti con lui. Tuttavia, dipenderà, dall’entità e dal tipo di offerte che verranno recapitate. Dovessero arrivare proposte da 40 o 50 milioni (e per un portiere campione d’Europa quelle sarebbero le cifre…), allora, diventerebbe complicato resistere". Tutelandosi, i nerazzurri hanno già parlato con l'Empoli per Vicario.

