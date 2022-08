Il Corriere dello Sport si occupa oggi delle voci di cessione dell' Inter da parte di Suning in virtù del teaser che starebbe per uscire da parte di Goldman Sachs , riguardante proprio il club nerazzurro. "Le difficoltà finanziarie della famiglia, ormai conclamate, rendono difficile ipotizzare la restituzione a Oaktree di capitale e interessi nel 2024. Logico dunque che il gruppo cinese cerchi di muoversi in anticipo per trovare compratori, da cui ottenere per l’Inter un prezzo superiore (al netto dei debiti) a quanto dovuto a Oaktree. Con l’obiettivo di scongiurare una sorte simile a quella del misterioso Yonghong Li", scrive il quotidiano.

Sempre secondo quanto riportato dal Corsport, Zhang potrebbe essere comunque protetto dal divieto di patto commissorio, una norma del diritto tributario che vieta a un creditore di escutere un pegno di un bene il cui valore è nettamente superiore al credito vantato. Deve però dimostrare che il club vale effettivamente più dei 275 milioni chiesti in prestito e considerata l'ultima offerta di Bc Partners di un anno fa (750 milioni meno il debito) il valore dell'Inter non andrebbe oltre 350 milioni, poco più del prestito stesso.

Zhang spera ancora in offerte superiori al miliardo, ma sarà difficile: l'Inter è ancora lontana dall'equilibrio economico-finanziario, chi la comprerà sa di dover gestire un debito ingombrante. L'ipotesi cessione è comunque da tenere in considerazione anche in virtù del fatto che, scrive il Corsport, Oaktree ha uno stile di gestione diverso da quello di Elliott. "Predilige operazioni in cui si possa guadagnare dal valore dell’asset e dalla possibilità di liquidarlo, mentre il fondo dei Singer è attivista per sua natura e preferisce creare valore nelle società acquisite attraverso la gestione e l’immissione di capacità manageriali - si legge sul quotidiano -. Forse per questo, Oaktree starebbe caldeggiando l’ipotesi cessione così da non trovarsi domani con la patata bollente di un club da risanare".