Il mercato è appena finito, ma già si pensa a quello prossimo. La situazione della difesa dell'Inter è chiara: considerando la carta d'identità di De Vrij e soprattutto Acerbi, il club dovrà operare un acquisto al centro della difesa. Il nome caldo - come riferisce il Corriere dello Sport - è quello di Jaka Bijol dell'Udinese, già accostato ai nerazzurri da tempo.

Bijol al momento è la prima scelta interista per sostituire almeno uno tra Acerbi e De Vrij, portando una nuova ventata di freschezza al reparto difensivo della rosa dopo che gli ultimi movimenti hanno visto l’arrivo di Pavard, Bisseck e Palacios. L’ultima tessere del mosaico, dunque, riguarda proprio un nuovo possibile arrivo al centro del reparto.

Lo sloveno si sta specializzando proprio nella difesa a tre e con 25 anni è nel pieno della sua maturazione. Certamente il suo profilo rientra nelle linee guida di Oaktree. Dunque carta d'identità e contesto tecnico-tattico sono nettamente dalla parte del centrale. Nei mesi scorsi qualche primo approccio da parte della società nerazzurra, con l'entourage del giocatore, era stato portato avanti, ma il mercato ha poi preso la strada verso ulteriori esigenze e c’era il rischio che il difensore si accasasse altrove. Così non è stato e adesso non va esclusa la possibilità che possa esserci un nuovo avvicinamento non troppo tardi.