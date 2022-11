"All’indomani di Bergamo, non scatterà il rompete le righe. Ad eccezione dei convocati al Mondiale, il resto dei giocatori nerazzurri, a meno di cambi di programma, continuerà ad allenarsi fino a venerdì 18". Lo riferisce il Corriere dello Sport, che aggiunge poi come gli allenamenti riprenderanno il 2 dicembre, poi dal 4 ritiro a Malta fino al 10: in agenda le amichevoli con l’Hamrun Spartans e con un avversario ancora da definire. Poi altri test: già ufficiale quello con il Betis il 17 dicembre, da confermare quelli con Reggina (22) e Sassuolo.