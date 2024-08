Il Corriere dello Sport non crede alle comunicazioni "ufficiose" e allora occhio agli ultimi 10 giorni di mercato, quando qualcosa potrebbe accadere in casa Inter anche per quanto riguarda i movimenti per il reparto offensivo.

In uscita Correa e Satriano. Confermato l'interessamento del Marsiglia per l'uruguaiano che qualche settimana fa aveva rifiutato il ritorno in Ligue 1 nel Brest. Per il momento, l’Inter accetta solo un trasferimento a titolo definitivo: valore 6 milioni di euro, la stessa cifra che era stata pattuita con il Brest. L'OM sembra essere di gradimento per la punta sudamericana.

E Correa? Oltre a Satriano, per ipotizzare l’arrivo di un nuovo attaccante alla corte di Inzaghi è necessario che anche il Tucu faccia le valigie, con il tecnico piacentino a spingere per avere a disposizione 5 attaccanti e non più solo 4. La cessione di Correa garantirebbe all'Inter qualcosa per il cartellino e, soprattutto, il risparmio per i 3,5 milioni di euro di stipendio. C'è il Genoa, ma il nodo sarebbe proprio l'ingaggio.