Anche il Corriere dello Sport dedica ampio spazio al ritorno imminente di Romelu Lukaku , assente da oltre cinquanta giorni dai campi di gioco per il problema ai flessori della coscia sinistra. Oggi il belga tornerà ad allenarsi in gruppo, mettendo nel mirino la convocazione per Fiorentina-Inter di sabato sera.

"Lukaku si allenerà con i compagni, ma con ogni probabilità gli verrà risparmiato qualcosa - spiega il quotidiano romano -. Significa che la sua convocazione per la trasferta in Toscana è in dubbio? Dalla Pinetina continua a filtrare ottimismo. E lo stesso attaccante spinge per partire insieme al resto della squadra. Alla fine, insomma, è molto probabile che sarà così. Del resto non toglierebbe il posto a nessuno. Anzi, sarebbe il modo per fargli riassaporare il clima partita. A questo punto, però, è meno scontato che giochi uno spezzone di gara".

Insomma, ottimismo sì ma anche cautela. Possibile rivederlo giocare più col Viktoria Plzen in Champions: un rientro graduale per averlo in condizioni brillanti con Juventus e Atalanta, big-match prima del Mondiale.