"Evidentemente, oltre alla sfida di questa sera con il Bayern, Lukaku salterà anche quella di domenica con la Juventus. I nuovi accertamenti daranno un quadro più chiaro della situazione. Esiste il margine per recuperare almeno entro la sfida con l’Atalanta (meno per quella con il Bologna), che però è anche l’ultima prima della sosta. Avrebbe senso allora correre anche un minimo rischio per permettere a Big Rom di giocare solo uno spezzone? Probabilmente no - spiega il quotidiano romano -. Non si trattava di un infortunio di poco conto, come fa capire il nuovo comunicato, che evidenzia come fosse coinvolto anche il tendine. Ma dopo il controllo effettuato due settimane, che aveva certificato la sua guarigione, pensava di essere a posto e che avrebbe dovuto lavorare solo per migliorare la condizione. Invece, ecco spuntare un fastidio. In un paio di immagini della gara con la Samp, infatti, lo si vede toccarsi la parte posteriore della coscia sinistra. Il lavoro defaticante di domenica non ha eliminato il problema, rendendo necessari gli accertamenti. In sostanza, la cicatrice si è indurita. Si tratta, dunque, di ammorbidirla, di scioglierla".



E ochcio ai discorsi per il futuro: l'Inter potrebbe ragionare seriamente sul non riscatto dal Chelsea. "Del resto, pur vantaggioso, il Lukaku-bis è certamente costoso: 8 milioni (più 5 di bonus) per il prestito e 11 lordi per l’ingaggio. Troppi per se Big Rom dovesse rivelarsi improvvisamente fragile", si legge.