Lautaro Martinez è pronto per il rush finale della stagione. Soprattutto in campionato, dove conta 22 gol in 23 partite. Ne mancano 13, nelle quali lancerà l'assalto alla coppia Higuain-Immobile per il record da 36 gol in un solo torneo di Serie A.

Entrambi erano più avanti a questo punto della stagione, l'argentino a 24 e l'azzurro a 27, ma Lautaro troverà oggi l'Atalanta contro cui ha già segnato cinque volte. L'incognita per le prossime gare è legata agli obiettivi di squadra: qualora il campionato dovesse risultare "blindato", è facile considerare che il giocatore possa concentrarsi sulla Champions e magari riposare in talune occasioni in A.

I successi personali avranno una ricaduta anche sul rinnovo di contratto, come spiega il Corriere dello Sport, visto che il nuovo accordo (nell'idea della società) dovrà essere legato anche a dei bonus per il raggiungimento dei successi di squadra. Il nodo da sciogliere per la fumata bianca è soprattutto questo: al giocatore va bene partire da una base fissa di 8 milioni ma vuole arrivare a 10 senza margini troppo complicati.