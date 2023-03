San Siro fattore in campo e fuori per l'Inter. La spinta del popolo nerazzurro non è mai mancata e, di conseguenza, neppure i sorrisi per il cassiere. Basti pensare che la media spettatori continua a salire di anno in anno: solo in campionato, ora siamo oltre quota 70mila (per la precisione 72.381): nessuno come i tifosi nerazzurri, oltre un milione allo stadio in Serie A (1.013.329). Numeri eccezionali che aiutano il club in un momento di ristrettezze economiche: ricavi fondamentali dal botteghino.