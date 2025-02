Non solo Inter sulle tracce di Sam Beukema. Ad aver aguzzato gli occhi e puntato i riflettori sul difensore centrale del Bologna classe '98 sono già in tanti, sottolinea il Corriere dello Sport nell'edizione odierna che parla di gradimento mostrato da diversi club europei. Primo fra tutti l'Inter, "che lo ha messo nel mirino come possibile rinforzo del prossimo mercato estivo", ma a corteggiare l'olandese ci sono anche le due madrilene: l'Atletico Madrid e anche il Real, che a fine novembre, "in occasione della sfida di Champions League contro il Lilla, mandò un emissario per monitorare dalla tribuna dello stadio Dall'Ara anche lui" come si legge nel retroscena svelato dal quotidiano romano che poi fa il punto su quelle che possano essere i risvolti estivi.

Le pretendenti non mancano, "ma Beukema ha sempre detto di stare benissimo a Bologna e il club rossoblù", con il quale ha un contratto fino al 30 giugno 2027 e che a sua volta "non ha intenzione di lasciarlo partire" e al contrario vorrebbe "tenerlo come leader della difesa, reparto nel quale, in estate, dovrebbe tornare Mihajlo Ilic".

