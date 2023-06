In vista dell'imminente ufficialità dell'arrivo di Cesar Azpilicueta all'Inter, il Corriere dello Sport sottolinea la carriera eccezionale del difensore spagnolo. "In Premier League vanta il record di 73 presenze di fila da titolare, registrate tra il 2017 e il 2019, anno in cui il Cies lo ha eletto come giocatore di movimento più impiegato nei principali campionati europei nel precedente quinquennio - ricorda il Corsport -. Garanzie di affidabilità e abnegazione, che un intenditore come José Mourinho ha incensato nella sua esperienza al Chelsea: «Una squadra con undici Azpilicueta - disse l’allenatore lusitano nel 2014 - potrebbe vincere la Champions perché il calcio non è solo talento puro. È anche carattere e personalità, doti che rendono Cesar un giocatore vincente»".

Si attende il via libera dei Blues che devono chiudere il contratto con un anno di anticipo in modo da consentire all'Inter di prenderlo a zero euro (biennale già pronto a Milano). È a Londra dal 2012 e con il Chelsea ha vinto tutto, sia a livello domestico che internazionale. "Questo nuovo arrivo in casa Inter seguirebbe la filosofia dell’usato sicuro a colpo vincente, visti i precedenti con Acerbi e Mkhitaryan, non certo giovanissimi, ma protagonisti della squadra arrivata fino a Istanbul", si legge.

