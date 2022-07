La Salernitana , con un blitz, ieri ha accontentato l'Inter mettendo sul tavolo i 20 milioni richiesti per Andrea Pinamonti (con recompra in favore dei nerazzurri). A frenare la trattativa, però, è la volontà dell'attaccante che, dopo l'esperienza a Empoli, vorrebbe un club con ambizioni più alte: su di lui, da tempo, anche Sassuolo , Atalanta e Monza . Secondo il Corriere dello Sport , la situazione difficilmente si sbloccherà a breve: in caso di rifiuto prolungato, i campani cambierebbero obiettivo e l'Inter vedrebbe sfumare un incasso certo e immediato.

"Dopo la rinuncia a Bremer e la decisione di alzare il muro per Skriniar, le prossime uscite, a cominciare, proprio da quella di Pinamonti (corposo pure il risparmio sull'ingaggio lordo) serviranno per aggiungere il famoso attivo da 60-80 milioni da realizzare entro il 30 giugno 2023 - spiega il quotidiano romano -. E gli elementi da piazzare non mancano, a cominciare da Lazaro, passando per i vari Salcedo e Agoume, fino ad arrivare a Sanchez, per cui, peraltro, servirà una buonuscita che potrebbe toccare gli 8 milioni lordi. Senza contare poi che l’infortunio al ginocchio ha fatto sfumare i 4 milioni di ricavo per la cessione al Nizza di Dalbert. Insomma, l’ultimo tassello per la rosa di Inzaghi, ovvero un difensore che prenda numericamente il posto di Ranocchia, arriverà, ma sarà comunque un’operazione low-cost, tra prestiti, occasioni o giocatori svincolati".