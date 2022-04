Come già accaduto lo scorso 15 maggio, domenica sera Steven Zhang potrebbe recarsi a Torino per assistere dal vivo a quello che sarebbe il suo secondo derby d'Italia di fila all'Allianz Stadium. Stando alle informazioni dei colleghi del Corriere dello Sport, infatti, sono alte le possibilità che in tribuna per Juve-Inter sia presente il presidente dei nerazzurri.