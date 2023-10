"Un muro in difesa, la coppia Lautaro-Thuram, i cambi decisivi per allungare nell’ultima mezz’ora, sotterrando il Toro con una tripletta e riprendendosi la vetta della classifica in attesa del confronto tra Milan e Juve. Inzaghi vola in trasferta: quattro vittorie su quattro, dall’inizio del campionato, senza beccare gol. Percorso netto. Il dato forse non è casuale, ci può essere una spiegazione se viene abbinato ai successi larghi maturati a San Siro con la Fiorentina e nel derby". Questo quanto sottolinea il Corsport dopo il 3-0 nerazzurro a Torino in uno degli anticipi del sabato.

"E’ bastato un filo di gas, dopo l’intervallo, per prendere il largo e andarsene, sfruttando la ricchezza della panchina. Strapotere Inzaghi. Il Torino, fischiato dai suoi tifosi, è finito risucchiato dalla crisi".