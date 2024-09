Questa sera, a Monza, comincerà una settimana di fuoco per l'Inter. Dopo la trasferta in Brianza arriveranno i big match contro Manchester City e Milan tra Champions e campionato. Tre appuntamenti importanti che possono rappresentare anche un'opportunità per i nerazzurri: Simone Inzaghi ha voluto insistere proprio su questo concetto nei suoi discorsi alla Pinetina, sottolinea il Corriere dello Sport. Il tecnico vuole provare a dare una doppia sgasata: in Serie A consolidando il primo posto, in Europa lanciando "un messaggio a tutta la concorrenza: facciamo sul serio", si legge.

