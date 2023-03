Il Belgio ha riacceso Lukaku , un po' come aveva fatto il Porto a San Siro. Quattro gol in due partite: sarà la svolta definitiva per il numero 90 nerazzurro? "Sabato contro la Fiorentina, Lukaku sarà titolare. Ecco, la sua speranza, di qui alla fine della stagione, è quella di giocare di più e, possibilmente, anche di finire le partite. Per entrare in forma, infatti, il suo fisico ha bisogno di partite e minuti. E la sua idea è che, nelle ultime settimane, ne avrebbe potuti accumulare di più…", sottolinea il Corriere dello Sport .

Anche perché nel frattempo Lautaro continua a mandare segnali equivoci: tanto lavoro per la squadra, ma ennesimo gol facile fallito pure con l'Argentina nell'amichevole con Curaçao. Dunque, a Inzaghi serve il miglior Lukaku per far brillare di nuovo l'attacco e tornare alla vittoria in campionato. "Il problema per il tecnico piacentino è che là davanti, in questo momento, ha poche alternative, o meglio poche certezze - si legge -. Dzeko, ad esempio, dopo aver compensato l’assenza di Lukaku, ha smesso di segnare addirittura dallo scorso 18 gennaio, ovvero dalla Supercoppa con il Milan. In aggiunta, è tornato dalla nazionale con il mal di schiena. Adesso sta meglio, ma sabato non potrà essere al massimo. Per la verità, ci sarebbe anche Correa. Ma è appena tornato dall’ennesimo infortunio della sua avventura interista. E, comunque, non è che abbia brillato troppo nemmeno quando è stato bene: l’ultimo dei suoi 3 gol stagionali risale al 3-0 con la Sampdoria, dello scorso 29 ottobre…".

