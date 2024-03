Gara particolare quella di domani per Piotr Zielinski, considerando che è già blindato il suo passaggio all'Inter a parametro zero la prossima estate.

Come spiega il Corsport, quello che vede protagonista il polacco è il grande dubbio della vigilia (oltre alle condizioni di Osimhen). Calzona sta valutando se impiegare dall'inizio il centrocampista ex Empoli oppure se preferirgli ancora Traoré.

Affrontare l'Inter avrà per lui un sapore speciale - assicura il quotidiano romano -: sarà una notte diversa dalle altre, un po' come quando al Meazza aveva sfidato il Milan (un mese fa) avvertendo in anticipo aria di derby. A maggio compirà 30 anni e il passaggio in nerazzurro viene visto come lo step definitivo per la carriera, inseguendo i sogni di scudetto e non solo dopo 8 anni al Napoli.

Dopo il no estivo all'Arabia, Zielinski ha colto l'opportunità nerazzurra quando ha capito che col Napoli sarebbe stato difficile ridurre la distanza in sede di trattative per il rinnovo.