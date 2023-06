Il Corriere dello Sport conferma la pista seguita dall'Inter per la corsia sinistra: si tratta di Carlos Augusto del Monza, il profilo ideale che coniuga lato tecnico ed economico per sostituire l'eventuale casella lasciata libera da Robin Gosens, molto richiesto in Bundesliga. I nerazzurri sul tavolo della trattativa vorrebbero rimettere Stefano Sensi, di rientro dalla Brianza dopo la soluzione temporanea trovata proprio con Galliani la scorsa estate. Come specificato la trattativa dipende dal futuro di Robin Gosens, che l’Inter saluterebbe solo in caso di un’offerta convincente visto che nell’operazione per prelevarlo dall’Atalanta sono stati spesi quasi 25 milioni", si legge sul quotidiano romano.

