Handanovic in campionato e Onana in coppa? Finora è andata così e, in fondo, vedendo il rendimento di entrambi, la scelta pare azzeccata. "Da capire se si è trattato di una scelta programmata - si legge sul Corriere dello Sport -. Nella conferenza di inizio stagione, infatti, proprio Inzaghi aveva indicato in Handanovic il titolare, precisando comunque che Onana avrebbe avuto il suo spazio. Già quello era un primo segnale di discontinuità. C’è da credere che sarà Onana il portiere di coppa, mentre Handanovic sarà quello di campionato. Più difficile che ci sia una regolare alternanza, vale a dire una gara uno e quella dopo l’altro. Ma potrà essere chiaro solo quando il calendario regalerà due incontri consecutivi di campionato: avverrà tra il 16 e il 22 ottobre, quando le avversarie dell’Inter saranno prima la Salernitana e poi la Fiorentina".