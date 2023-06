Il Corriere dello Sport lo chiama "Effetto Tonali", ossia il domino innescato dalla imminente cessione del centrocampista. Il Milan, passando all'incasso per la vendita al Newcastle del suo giocatore, ha maggior liquidità dell'Inter ad esempio per Frattesi. Da qui l'ottimismo in casa rossonera, ma i nerazzurri non si sentono tagliati fuori e sperano in un'accelerata da parte dell'Al-Nassr su Brozovic.

Più o meno lo stesso discorso - secondo il Corsport - si ripropone anche per Milinkovic-Savic, profilo che piace e non poco ad Appiano Gentile. "Anche per il Sergente, che ha estimatori in Inghilterra, c’è la Juventus più defilata. E a Milanello non mollano un altro cavallo molto apprezzato (non solo dall’altro defenestrato, Ricki Massara): parliamo di Loftus-Cheek del Chelsea - si legge -. In tutto questo l’Inter non può crogiolarsi su presunte certezze e nel domino dei centrocampisti diventa elemento di disturbo rispetto al Napoli sulla strada che porta all’olandese dell’Atalanta Teun Koopmeiners. De Laurentiis si sentiva abbastanza tranquillo, senza concorrenti in casa: i sondaggi insistenti di Marotta e Ausilio possono far lievitare le pretese del club bergamasco. Insomma Tonali al Newcastle si sta rivelando un gran bell’innesco per accendere definitivamente il mercato della Serie A. Sulla prima casella c’è scritto Davide Frattesi: con la Roma che si frega le mani, dopo averlo seguito nelle due sessioni di mercato precedenti, e che ha il suo 30 per cento sulla rivendita da incassare. Se andasse così, parliamo di 12 milioni".

