Paulo Dybala verso la Roma : questa la notizia di mercato lanciata dal Corriere dello Sport su un pezzo a firma del direttore Ivan Zazzaroni. "Dopo aver sondato i mercati inglese e spagnolo (Arsenal, Newcastle, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Siviglia) e registrate le telefonate ad Antun di Beppe Marotta , che non si è mai spinto oltre la manifestazione d’interesse, il clan Dybala - giocatore incluso - ha cominciato a guardare alla Roma dei Friedkin e di Mourinho come a una destinazione possibile e di livello", si legge sul quotidiano romano.

Mourinho lo vorrebbe e il vertice tra le parti già programmato è saltato a causa dell'umore nero dei Friedkin dopo il ko di Firenze. A far cambiare idea a Dybala, dopo l'iniziale scetticismo sulla destinazione giallorossa, l'Olimpico pieno in occasioni di quarti e semifinali di Conference League. "Per strappare la Joya alla concorrenza è necessaria comunque un’accelerazione in grado di anticipare l’eventuale reinserimento dell’Inter, che deve aprire un “buco” in attacco prima di ripresentarsi, oppure l’offerta di un club straniero disposto a garantire all’argentino la centralità perduta", scrive Zazzaroni.

