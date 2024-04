Il rinnovo tarda ad arrivare, per cui diventa sempre più probabile l'addio a fine stagione di Denzel Dumfries, l'uomo con il quale l'Inter potrebbe fare cassa in estate. Nulla è già stato deciso, ma lo scenario non si può escludere.

Dopo una partenza a razzo - come ricorda il Corsport -, l'olandese ha pagato dazio a un infortunio fastidioso, quello di Napoli, e fatalmente ha perso terreno nelle gerarchie di Inzaghi. Con l'ex PSV via, però, l'Inter dovrebbe prendere un altro elemento per la destra, perché il tandem Buchanan-Darmian potrebbe non essere sufficiente a coprire tutto l'anno.

Il problema - secondo il quotidiano romano - è che, qualora parte di quel tesoretto dovesse essere investito per un nuovo esterno, finirebbero per ridursi i benefici per il mercato in entrata. E Marotta ha già messo nel mirino profili come quelli di Buongiorno e di Gudmundsson...