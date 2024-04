E se è folta la truppa di quelli che vinceranno per la prima volta in carriera lo scudetto, non altrettanto si può dire dei reduci dal titolo del 2020/21.

Il Corriere dello Sport sottolinea l'importanza soprattutto della spina dorsale Bastoni, Barella, Lautaro, già protagonisti tre anni fa con Conte e di nuovo in copertina con Inzaghi. Per il resto, tracce sparse di quel tricolore, considerando i tantissimi protagonisti oggi lontani da Milano (Lukaku, Perisic, Brozovic, Handanovic...).

Attorno a Bastoni, Barella e Lautaro, ritroviamo De Vrij (oggi riserva di Acerbi), Darmian (più centrale oggi che con Conte), Sanchez e Sensi. Insomma, l'Inter ha cambiato tantissimo, ma il sapore del successo resta intatto, con qualche senatore a tramandare la storia.