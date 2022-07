Arriva una notizia importante dal Corriere dello Sport: tutto fatto per il rinnovo con la Nike a cifre superiori rispetto a quelle attuali. Secondo il quotidiano romano, accelerazione decisiva già arrivata e annuncio previsto entro questa settimana. Si parla di firma fino al 2030 e circa 24 milioni (più bonus) a stagione nelle casse dell'Inter. "Di fatto il doppio di quello che il club ha percepito lo scorso anno. Per il bilancio in sofferenza, si tratta di una boccata d'ossigeno che dal 2022-23 fa lievitare oltre quota 50 milioni il valore dei marchi sulla maglia: 23 dal main sponsor DigitalBits, 24 da Nike, 5 da Lenovo (retro) e manca ancora lo sponsor di manica. Le cifre cresceranno anno dopo anno (DigitalBits arriverà nel 2024-25 a 30 più bonus): un gran colpo per l'area commerciale guidata dall'ad Antonello", si legge.