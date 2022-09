L'Inter oggi in Boemia cerca punti utili per sperare nella qualificazione agli ottavi di Champions. Vero, si è ancora alla seconda giornata, ma la presenza nel girone di Bayern e Barcellona obbliga i nerazzurri a fare bottino pieno in casa del Viktoria. "Una mancata vittoria a Plzen metterebbe l'Inter già in una situazione scomoda in ottica qualificazione agli ottavi, ma Inzaghi non ha voluto caricare di ulteriore pressione il confronto - spiega il Corriere dello Sport -. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento rinfrancati dall'1-0 contro il Torino, un'affermazione che ha ridato serenità all'ambiente scosso dagli scivoloni contro Lazio, Milan e Bayern".