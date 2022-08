il primo candidato per rinforzare la difesa resta Chalobah, come conferma anche il Corriere dello Sport. L'entourage del giovane inglese sta forzando l'uscita con la dirigenza dei Blues, che però prima di lasciarlo andare vogliono accontentare Tuchel prendendo un altro centrale. "I Blues, in sostanza, hanno aperto al prestito a Chalobah, ma non prima di aver sistemato il reparto difensivo - si legge -. Peraltro, è da capire come si potrebbe configurare quel prestito, tenuto conto che il club londinese vuole comunque incassare qualcosa, mentre l’Inter punta a spendere il meno possibile. Dall’Inghilterra, inoltre, è rimbalzata l’indiscrezione di un interessamento anche del Lipsia. Può essere una variabile in più, ma il club nerazzurro ha già incassato la preferenza di Chalobah e, da questo punto di vista, si sente al sicuro".