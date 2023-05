Un posto per la prossima Champions da conquistare e il sogno della finalissima di Istanbul da tramutare in realtà. Poi, per l'Inter, si aprirà il capitolo dei rinnovi. "La scorsa settimana c’è stata la svolta sul fronte Bastoni. È stata raggiunta un’intesa di massima sulla base di un quinquennale da 5,5 milioni come parte fissa (a salire) più bonus - riferisce il Corriere dello Sport -.

Si tratta solo di mettere le firme e di dare gli annunci ufficiali, ma la partita è chiusa. Tutto fatto, ma da un paio di mesi abbondanti, anche per Calhanoglu, che sottoscriverà un triennale da 6 milioni. Restano aperti, ma con ottime prospettive di fumata bianca, i discorsi per Dzeko e De Vrij. Con entrambi occorre trovare l’incastro giusto, tra lunghezza del nuovo contratto e ingaggio".