Acerbi potrebbe essere già oggi un nuovo giocatore dell'Inter: tutto fatto tra le parti in causa, giocatore e i due club. Sciolto anche l'ultimo nodo, quello delle due mensilità pendenti con la Lazio. Nei piani di Lotito, dopo la rinuncia a quella di luglio da parte del calciatore, la seconda avrebbe dovuto accollarsela l’Inter, pagando circa 500mila euro per il prestito. "Marotta e Ausilio, però, da questo punto di vista sono stati molto fermi: il prestito deve essere gratuito - spiega il Corriere dello Sport -. Così sarà il difensore, nel caso, a fare un ulteriore sacrificio, lasciando per strada anche la seconda mensilità: vuole l’Inter a tutti i costi e questo gesto, che gli costerebbe più di 400mila euro netti, sarebbe un modo per dimostrarlo in maniera concreta. Plausibile, comunque, che possa recuperare qualcosa, inserendo dei bonus nel contratto con cui si legherebbe all'Inter".