Alla luce dell'impegno in Europa League del Milan di giovedì 18 aprile, la Lega Serie A starebbe valutando l’ipotesi di calendarizzare il derby di Milano per la serata di lunedì 22 aprile, nello slot che è in co-esclusiva tra DAZN e Sky. Facile pensare che DAZN faccia valere il suo diritto di trasmettere in esclusiva la stracittadina che potrebbe assegnare lo scudetto all'Inter, e a quel punto - come ipotizza Calcio e Finanza - le pay-tv potrebbero trovare un accordo per modificare la programmazione tradizionale. Domani si avrà la certezza della data, visto che Via Rosellini ufficializzerà il calendario dalla 31esima alla 33esima giornata del campionato.

