È corsa a due per la difesa del Brescia: secondo Bresciaoggi, le Rondinelle stanno seguendo con attenzione i profili di due giovani centrali: il primo, come vi avevano rivelato in esclusiva nei giorni scorsi (RILEGGI QUI) è quello di Alessandro Fontanarosa, mancino classe 2003 nell'ultimo anno al Cosenza e presenza fissa nelle amichevoli di preparazione della squadra di Simone Inzaghi sin qui.

Oltre a Fontanarosa, il Brescia segue Gabriele Calvani, classe 2004 di proprietà del Genoa, ammirato recentemente in occasione dell'amichevole disputata proprio contro i rossoblu.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!