Stando a quanto rivelato da SportBild, la UEFA starebbe discutendo internamente, dopo aver raccolto il parere dei club, la possibilità di apportare ulteriori modifiche al nuovo formato della Champions League, novità che la Commissione competizioni per club discuterà il prossimo 30 maggio, alla vigilia della finalissima di Monaco di Baviera, per poi presentarle al Comitato Esecutivo.

In particolare, secondo quanto riferiscono i giornalisti tedeschi, sarebbero in corso riflessioni sull'abolizione dei tempi supplementari nella fase a eliminazione diretta, per alleggerire i giocatori, con il vincitore decretato dopo i tiri di rigore, in caso di parità al termine dei regolamentari.

In seconda battuta, Nyon vorrebbe premiare quelle squadre che si classificano tra le prime otto nella League Phase, concedendo loro di giocare la gara di ritorno in casa anche ai quarti di finale e in semifinale.

In ultimo, la volontà sarebbe quella di restaurare la regola secondo la quale sono vietati derby tra le squadre dello stesso Paese prima dei quarti di finale, esattamente come accadeva prima di questa stagione.