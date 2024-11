Nella giornata di oggi è stata presentata a Milano, presso la sede di BonelliErede, l’edizione 2024 del 'Gran Galà del Calcio AIC', giunto alla sua dodicesima edizione. La cerimonia per la consegna dei premi andrà in scena il 2 dicembre 2024 al Superstudio Maxi di Milano mentre in giornata, in conferenza stampa, sono state svelate le shortlist dei premiati. Presenti diversi interisti:

TOP 11 MASCHILE

PORTIERI: Di Gregorio, Maignan, Sommer

DIFENSORI: Bastoni, Bellanova, Bremer, Buongiorno, Calafiori, Dimarco, Dumfries, Theo Hernández

CENTROCAMPISTI: Barella, Çalhanoğlu, Dybala, Koopmeiners, Mkhitaryan, Rabiot

ATTACCANTI: Gudmundsson, Lautaro Martínez, Leão, Lookman, Thuram, Zirkzee

ALLENATORE: Gasperini, Inzaghi, Motta

ARBITRO: Di Bello, Guida, Orsato

SOCIETÀ: Atalanta, FC Internazionale, Juventus FC

GIOVANE DI SERIE B: Busio, F. Esposito, Ghilardi

TOP 11 FEMMINILE

PORTIERI: Ceasar, Durand, Schroffenegger

DIFENSORI: Boattin, Cascarino, Di Guglielmo, Faerge, Lenzini, Linari, Minami, Oliviero

CENTROCAMPISTI: Boquete, Caruso, Catena, Giugliano, Greggi, Magull

ATTACCANTI: Beccari, Cambiaghi, Cantore, Giacinti, Haavi, Janogy, Viens

Ancora aperte, invece, le votazioni di “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol più bello della stagione 2023-24. "Con oltre 20 mila voti complessivi sin qui raccolti, i gol più votati delle due categorie sono quelli di Malinovskyi, Politano e Thuram al maschile; Cantore, Linari e Picchi al femminile.

Le votazioni chiuderanno alle ore 23.59 di domenica 24 novembre 2024", si legge nella nota AIC.

