Combattente. Questo è il marchio di fabbrica di Robin Gosens, nel calcio e nella vita. Ne parla anche il diretto interessato, intervistato per il magazine della UEFA 'UCL Show' al quale racconta anche i suoi studi di Psicologia: "La psicologia è ciò che accade nella nostra mente e che influisce sulle nostre prestazioni. Mi sono chiesto come affrontare gli infortuni, come trovare gli aspetti positivi nei pensieri negativi. Dobbiamo superare queste barriere, il modo in cui reagiamo è la chiave per il successo a questi livelli. Ho capito molto di me stesso durante i miei studi".

Dopo qualche battuta d'arresto, Gosens sta ora ritrovando la sua forma ottimale: "Quando cambi squadra riparti da zero. Si può avere una reputazione ma nello spogliatoio nuovo non sei nessuno. Devi dimostrare le tue qualità, è una grande sfida mentale. Avevo l'ambizione di ottenere il massimo dalla mia carriera, sentivo di poter giocare in un club più grande dell'Atalanta uscendo dalla mia comfort zone. Il mio sogno è giocare a calcio ai massimi livelli e più a lungo possibile, poi ricevere un'ulteriore formazione psicologica e aprire un mio studio. Questo è il mio obiettivo dopo la carriera calcistica".

