"Oggi vorrei parlare della pressione e della paura nel calcio. Nel mio libro "Träumen lohnt sich", ho dedicato un intero capitolo a questo argomento perché lo considero estremamente importante". Così oggi Robin Gosens su LinkedIn, spiegando che "non importa quanto a volte veniamo strapagati noi calciatori, siamo comunque persone con delle debolezze e problemi privati, sentiamo spesso una forte pressione e talvolta anche paura. Penso che le critiche - scrive il tedesco - siano importanti per il nostro sviluppo personale e come giocatori, ma ci sono dei limiti quando la critica diventa irrispettosa. Insulti, ostilità o commenti sgradevoli hanno un impatto psicologico su di noi così come per qualsiasi altra persona. Allego un estratto di questo capitolo in cui parlo in particolare della pressione esterna proveniente dai social media e dai media tradizionali, e di come possiamo affrontare queste situazioni. Fatevi un'idea e fatemi sapere cosa ne pensate. In generale, penso che dobbiamo aiutarci a vicenda, incoraggiarci a vicenda, e parlare tra di noi. Dobbiamo darci il tempo di commettere errori, non solo come calciatori, ma come esseri umani".