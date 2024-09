Grande ex di giornata, Robin Gosens si presenta ai microfoni di DAZN per raccontare le sue emozioni prima di Atalanta-Fiorentina: "Questa è stata casa mia per tanti anni, sarò sempre grato all'Atalanta perché mi ha permesso di fare la carriera che ho fatto - le parole del tedesco -. Mi hanno preso che ero uno sconosciuto e mi hanno fatto crescere, per questo sarò sempre grato alla famiglia Percassi. Ora sono qui come avversario, in uno stadio bellissimo, questa cosa mi fa molto piacere. Oggi darò tutto per i miei colori".