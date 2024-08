Yarek Gasiorowski può considerarsi a tutti gli effetti un calciatore della prima squadra del Valencia. Il difensore iberico, dopo la vittoria degli Europei Under 19, è stato integrato nel gruppo principale e ha preso parte al Torneo Naronja, vinto dalla squadra di Ruben Baraja per 3-2 ai danni dell'Eintracht Francoforte, partendo dal primo minuto e giocando 74 minuti prima di essere sostituito da Iker Cordoba. Per lui, anche l'omaggio dei tifosi per la conquista del titolo con le Furie Rosse.

Gasiorowski, che ha scelto la maglia numero 24, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni ai microfoni di Cadena COPE fissando i suoi obiettivi: "L'ho detto a suo tempo che quando mettono tanti soldi ti senti importante, ma alla fine il mio sogno, e l'ho realizzato, è sempre stato il mio debutto a Valencia, qui a casa mia, dove c'è la mia famiglia che mi ha sempre portato agli allenamenti per vedere se riuscivo a ritagliarmi a poco a poco il mio spazio, e ci sto riuscendo. Vorrei giocare più partite possibili con quella maglia".

