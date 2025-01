Gustavo Oscar García, vicepresidente del Velez Sarsfield, intervistato da Il Resto del Carlino tesse le lodi di Santiago Castro, attaccante del Bologna che piace molto anche all'Inter. Soffermandosi in primo luogo sul paragone con Lautaro Martinez: "Credo abbia alcune caratteristiche simili a Martinez, ma Santi deve fare il suo percorso. Ha talento e intelligenza: ha saputo affrontare alla grande il cambio dal Sud America all’Europa. E saprà affrontare anche quest’ultimo periodo per lui non facile".

Ma quanto vale il Toto? "Oggi è un profilo da 25-30 milioni senza dubbio. Per quello che sta facendo in Europa e per essere ormai un titolare dell’Under 23 argentina".

