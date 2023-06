Da sottolineare l'enorme gesto di Roberto Gagliardini e di Nicole Ciocca, da pochi uniti in matrimonio: hanno scelto di donare i regali ricevuti alla Fondazione Insuperabili (associazione che promuove scuole calcio per ragazzi con disabilità cognitiva, relazionale, affettivo-emotiva, comportamentale, fisica, motoria e sensoriale) con l’obiettivo di inaugurare a settembre la nuova sede a Dalmine, nel bergamasco, dove sono cresciuti. "Abbiamo scelto di devolvere i regali a Insuperabili perché ci siamo resi conto che con una giornata così speciale avremmo potuto cambiare la vita di tante persone", ha detto Gagliardini alla Gazzetta dello Sport.

Il matrimonio è uno dei giorni più importanti della vita. Quello della carriera lo ha vissuto a Istanbul?

"È stata una grande emozione per un obiettivo che a inizio anno era insperato, poco prevedibile. Siamo riusciti a regalarci la possibilità di vincere un trofeo incredibile".

E avete ridimensionato il City, andando vicini alla vittoria.

"Un po’ di rammarico c’è, ovvio. Contro una delle squadre più forti del mondo ce la siamo giocata alla pari, facendo noi qualcosina di più. Purtroppo, non è bastato. Ma guardiamo il lato positivo: bisogna trarre il meglio anche dalle sconfitte e questa esperienza servirà in futuro sia a me sia all’Inter".

Tanti giocatori in scadenza e diversi in prestito e quasi vincete la Champions. Il segreto?

"Uno dei motivi è la forza del gruppo. Abbiamo ricevuto anche qualche critica di troppo ma ci siamo compattati all’interno. Durante gli allenamenti ci siamo dati serenità ed entusiasmo l’un l’altro: questo ci ha permesso di fare un percorso importante in Champions".

È in scadenza, non resterà all’Inter. Vuole salutare il mondo nerazzurro?

"Sono grato all’Inter, sono stati sei anni e mezzo bellissimi, dove sono cresciuto tanto: ho avuto la possibilità di vincere uno scudetto e di giocare la Champions, di vivere questo sogno. Ringrazio davvero tutti: compagni, società e tifosi".

