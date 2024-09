Ospite sulle frequenze di Radio TV Serie A, Sebastien Frey ha raccontato il dietro le quinte del suo primo assaggio di Inter: "Mazzola e Moratti mi hanno portato nello spogliatoio e mi ritrovo davanti Ronie (Ronaldo il Fenomeno, ndr) che mi regala la maglia, così penso: 'Ma cosa è sta storia?' - le parole dell'ex portiere francese -. La cosa più buffa di quel momento è che incontro anche Youri Djorkaeff, col quale scambio due battutine in francese. E mi dice 'Ciao Seba, sono contento che l'anno prossimo sarai dei nostri'. Io gli dico 'Guarda che non ho ancora firmato'. E lui mi risponde: 'Tranquillo, domani so che firmi sicuro'".

