Aveva fatto discutere non poco l'esultanza di Davide Frattesi al Ferraris di Genova, dove il centrocampista nerazzurro si era lasciato andare in uno sfogo disinibito immediatamente dopo il secondo gol segnato da Marcus Thuram, gol al quale l'ex Sassuolo aveva preso parte servendone l'assist. Dopo la veemente esultanza, il 16 di Inzaghi era entrato al centro delle critiche per via di una reazione, a detta di molti, eccessivamente smoderata. Giudizio non condiviso dalla tifoseria nerazzurra che al contrario, in quel fiume di foga ci ha visto l'emblema della garra del giocatore romano. E dello stesso canto di buona parte dei nerazzurri è, come si può immaginare, la Curva Nord.

La fetta calda della tifoseria milanese ha esposto ieri, durante il match casalingo contro il Lecce, uno striscione dedicato al Trattore di Inzaghi: "Frattesi alla vetrata ne è la dimostrazione: uniti con forza, carattere e determinazione" si legge nello striscione sciorinato dal secondo anello verde e condiviso sui canali social della Curva.

